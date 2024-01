След размяната на пленници: И последната украинка от морската пехота се завърна у дома (СНИМКИ)

"Халина Федишин си е у дома. Тя е последната жена морски пехотинец, която беше в плен! Тя премина през трудната отбрана на Мариупол, стоманодобивния завод "Илич", "Азовстал" и през адския плен“, Написа в Instagram Сергей Волински, временно изпълняващ длъжността командир на 36-та морска бригада.

"Halyna Fedyshyn, the last female marine who was a prisoner, is at home! She went through the difficult path of defending Mariupol, the Ilyich plant, Azovstal and hellish captivity," 36th Marine Brigade commander Serhii 'Volyn' Volynskyi who's brigade defended Mariupol said. pic.twitter.com/VrwBzt31IC