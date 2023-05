След сериозен протест: Дъщерята на Лавров натирена от Грузия (ВИДЕО)

Визитата на дъщерята на Лавров трябваше да стане факт дни след като въздушния трафик между Русия и Грузия беше възобновен. Само че дъщерята на Лавров е част от санкционния списък на Запада и явно в Грузия се намериха достатъчно хора, които възнегодуваха именно заради това - защо да може да идва да се весели в страната им, при това е допусната без никакви проверки и ограничения, както е за други руснаци. Стигна се и до сблъсъци с грузинската полиция, която охраняваше хотела, където се смяташе, че са отседнали Винокурова и съпругът ѝ. Лично грузинският президент Саломе Зурабишвили обяви, че Екатерина Винокурова няма да празнува в страната.

Dissatisfied #Georgians gathered near the hotel in Kakheti, where, according to media reports, #Lavrov's daughter is staying. pic.twitter.com/AgobwCsAv6