Русия иска да спре войната, в която Украйна я нападна: Лавров разсмя Индия с изказването си (ВИДЕО)

След въпрос на журналистка как се е отразила войната срещу Украйна на енергийния сектор на Русия, Лавров направи това изявление, след което участниците в конференцията започнаха да се смеят докато самият Лавров се направи, че не е забелязал реакцията в залата.

ОЩЕ: Борел се усъмни в интелектуалните възможности на руския министър Лавров (ВИДЕО)

Видеоклипът с цялото изказване на Лавров е публикуван в канала на Firstpost в YouTube, а само отрязъкът със смехотворното изявление на първия руски дипломат се разпространи мълниеносно в социалните мрежи.

ОЩЕ: Руски депутат: Време е да приключваме спецоперацията и да обявим на Украйна истинска война

🤡 Lavrov disgraced himself in India



During his speech in New Delhi, Putin's minister stated that the war was launched against Russia and they are trying to stop it. In response, the audience ridiculed Lavrov. pic.twitter.com/Chf1nDEULa