На 11 юни Украйна си върна телата на 1212 загинали военнослужещи, съобщи украинският Координационен щаб за третиране на военнопленници. Съобщението идва на фона на преговорите в Истанбул от 2 юни между делегациите на Киев и Москва, които бяха съсредоточени върху обмена на военнопленници и загинали войници. Репатрирането е осъществено чрез координирани усилия с участието на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи, Службата на омбудсмана, Държавната служба за извънредни ситуации и други институции в областта на националната сигурност и отбраната на украинската страна. Международният комитет на Червения кръст също подкрепи операцията.

Останките на войниците бяха върнати от множество фронтови региони, включително Харковска, Донецка, Луганска, Запорожка, Херсонска и Сумска област.

Длъжностни лица подчертаха, че екипи от следователи и съдебни медици от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването в Киев работят за идентифициране на телата във възможно най-кратък срок.

Владимир Медински - помощникът на руския диктатор Владимир Путин, заяви, че Русия е прехвърлила телата на 1212 украински войници в съответствие със споразуменията в Истанбул, а Украйна е освободила останките на 27 руски военнослужещи.

