След взрив на газ: Огромен пожар в жилищна сграда в Русия, има загинали (ВИДЕО)

След предварителните разследвания служителите бързо установиха причината за пожара: експлозия на газ. Точните обстоятелства, довели до взрива, все още се изясняват.

A large-scale fire is going on after a gas explosion in Tobolsk, Russia. Preliminary info states there are vicitims. pic.twitter.com/sArts1SISw