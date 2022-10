Смразяващо кръвта видео с разстреляни войници накара арменският премиер да иска международна намеса

Причина за думите му е видеоклип, който показва страшна картина. На него се вижда как невъоръжени войници са обкръжени и от група въоръжени военни. Набързо те са накарани да застанат на колене и биват разстреляни. Арменското твърдение е, че брутално убитите са арменски военни, а екзекуторите им са азербайджански войници. Не е ясно къде точно се развива случката. Кадрите не са за хора със слаби нерви и лошо здравословно състояние и не бива да се гледат от лица под 18 години!

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan called on the international community to condemn this war crime and take appropriate action.https://t.co/VawUjZ6nJK