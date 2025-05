Според екзитпола: Дан води убедително на вота в Румъния, Симион не признава данните

Румънският центристки кмет на Букурещ Никушор Дан изглежда е напът да спечели президентските избори в Румъния. Първите проучвания от екзитпола показват, че Дан е получил 54-55% от вота, след като седмици наред изоставаше от Джордж Симион, твърдо десен поддръжник на Тръмп и евроскептик, който обяви, че ще прекрати военната помощ за Украйна и ще сложи за премиер Калин Джорджеску. Избирателната активност на втория тур на президентските избори в Румъния към 20:00 ч. българско (и местно) време е 62,65 процента, показват данните на изборните органи. Само в столицата Букурещ над един милион души са упражнили правото си на глас. Общо за страната и чужбина гласувалите са над 11,2 милиона.

Дан водеше предизборната си кампания с обещанието да се бори с ширещата се корупция и да задържи Румъния твърдо в европейския мейнстрийм. Ако официалните резултати потвърдят екзитпола, Дан ще трябва да назначи министър-председател, който да договори мнозинство в парламента, което да намали бюджетния дефицит на Румъния – най-големият в ЕС, както и да успокои инвеститорите и да се опита да избегне понижаване на кредитния рейтинг.

"Предстои труден период, необходим за възстановяване на икономическото равновесие, за да се положат основите на едно здраво общество. Моля, имайте надежда и търпение", заяви Дан пред поддръжниците си след публикуването на екзитполовете.

Президентът на Румъния, държава от ЕС и НАТО, има значителни правомощия, включително да ръководи Съвета по отбрана, който взема решения за военната помощ. Президентът има и надзор върху външната политика, като ще има право да налага вето на гласувания в ЕС, които изискват единодушие.

Рязкото нарастване на обществената подкрепа за Симион в навечерието на вота в неделя подхрани обществения дебат за нарастващия гняв в отделни части на Централна Европа срещу основните елити във връзка с миграцията и натиска върху разходите за живот. В речта си след края на гласуването Симион заяви, че изборът му е „ясен“ и не се призна за победен. "Аз спечелих!!! Аз съм новият президент на Румъния и връщам властта на румънците!", заяви Симион във Facebook. Политически анализатори заявиха, че победата на Симион би довела до риск от изолация на страната в чужбина, намаляване на частните инвестиции и дестабилизиране на източния фланг на НАТО.

Изборите се проведоха близо шест месеца след като първоначалният вот беше анулиран заради предполагаема руска намеса в полза на крайнодесния лидер Калин Джорджеску, на когото беше забранено да се кандидатира отново. Москва отрича обвиненията.

Създателят на приложението "Телеграм" Павел Дуров каза днес, че е отказал искането на западно правителство за "заглушаване" на консервативните гласове в Румъния преди президентските избори, предаде Ройтерс. Дуров обаче не уточни за правителството на коя държава става дума.

