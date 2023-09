Срутиха щаба на Черноморския флот на Русия след украинския удар (СНИМКА)

Това съобщи местният "Телеграм" канал "Кримски вятър", като посочи, че жителите на града, намиращ се на окупирания полуостров Крим, дори не са били предупредени за тези дейности.

In Sevastopol, part of the headquarters building of the Black Sea Fleet collapsed during demolition works. pic.twitter.com/0SaTin0Gzw