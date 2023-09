Командващият Руския черноморски флот е убит: Неофициални данни (СНИМКА и ВИДЕО)

Каналът изрично уточнява, че информацията се нуждае от потвърждение, но според източниците му ракета е ударила точно неговия кабинет, докато се е намирал вътре. В руската версия на "Уикипедия" адмиралът също е обявен за мъртъв.

Припомняме, че досега руското военно министерство признава за 1 изчезнал руски военен, като първоначално казваше, че е мъртъв: ВСУ потвърдиха атаката срещу щаба на руския Черноморски флот. Русия ту има загинал военен, ту изчезнал

Photo of the day. A local resident holds a piece of paper with the inscription "Crimea is Ukraine!" in front of a burning building of the Russian Black Sea Fleet in occupied Sevastopol. pic.twitter.com/QW9OJ6txny