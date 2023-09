Украйна удари щаба на Руския черноморски флот в Крим (ВИДЕО)

Че има атака стана ясно по-рано през деня: Севастопол и Крим под димна завеса: Движението по Кримския мост пак е спряно

Потвърждение за удара даде губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев в канала си в Телеграм. Информацията за пострадали се уточнява, добавя назначеният от руснаците управник, но вече се появиха данни за поне шестима ранени. Телеграм каналът "Николаевский Ванек" твърди, че към мястото на удара са се отправили 25 линейки, а РИА Новости в канала си в Телеграм цитира военното министерство на Русия, което засега съобщава за 1 убит военен - всичко това обаче са първоначални данни. Развожаев предупреди и, че може да има още една атака, но малко по-късно написа, че опасността преминала.

Губенаторът написа и, че не трябва да се публикуват снимки и видеа - нещо, което изобщо не се спазва от руските телеграм канали, а украинските профили в социалните мрежи моментално вземат видеата и снимките и ги "архивират" за вечността:

Интересното в случая е, че "Николаевский Ванек" твърди, че сирените за въздушна тревога се включили 30 минути, след като ударът е бил нанесен. Отделно, руският губернатор на Крим Сергей Аксьонов написа по-рано в профила си в Телеграм как руското ПВО свалило крилати ракети - неуточнен брой:

Че ударът е много тежък личи и от образувалите се задръствания:

Traffic is blocked in the center of #Sevastopol, reports #Russian media.



Special services and explosion technicians are working at the site of falling debris. pic.twitter.com/sCZMHMfIv8