Столтенберг: Фиктивните референдуми са по-нататъшна ескалация във войната на Путин

"Международната общност трябва да осъди това крещящо нарушение на международното право и да засили подкрепата си за Украйна", добавя още Столтенберг.

Sham referendums have no legitimacy&do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law&step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy