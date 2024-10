Стотици чифтове детски обувки на улицата: В Берлин почетоха загиналите деца в Газа (ВИДЕО)

Стотици чифтове детски обувки бяха поставени на тротоара на булевард "Унтер ден Линден" в Берлин. Новината предава Анадолската агенция.

Целта на инициативата е да привлече вниманието към приблизително 17 000 деца от Газа, които са загубили живота си при атаките на Израел срещу Газа. Четенето на имената им започна в 10:00 часа местно време и продължи до полунощ в неделя.

Hundreds of children’s shoes were displayed on a Berlin sidewalk on October 13, 2024, representing the 17,000 Palestinian children killed in Gaza by Israeli strikes, alongside an all-day name-reading tribute pic.twitter.com/uz3QZ9Ledh

Междувременно стотици хора се събраха на площад "Дам" в Амстердам за пропалестинска демонстрация, развявайки знамена и държайки плакати, призоваващи за край на насилието в Газа, предаде турската агенция. ОЩЕ: "Цивилни горят живи": Пожар избухна в палатков лагер в Газа (ВИДЕО)

🇵🇸 Thousands gathered at Dam Square in Amsterdam for a pro-Palestinian demonstration, waving flags and holding signs calling for an end to the violence in Gaza pic.twitter.com/Si7Wsv96CF