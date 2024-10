"Цивилни горят живи": Пожар избухна в палатков лагер в Газа (ВИДЕО)

Пожар избухна в палатките на разселените палестинци в двора на болницата на мъчениците Ал-Акса в Газа, съобщава Анадолската агенция.

Огънят е възникнал днес след израелски удар срещу палатковия лагер. Най-малко трима палестинци са убити, 40 души са ранени.

🔥 Civilians are burning alive after a fire erupted in tents at Al-Aqsa Martyrs Hospital, which was flooded with wounded following an Israeli attack



➡️ Many were killed and injured as Israel continues targeting civilians in Gaza https://t.co/5IyTcwrk5u pic.twitter.com/NxsLcAYYHY