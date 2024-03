Стрелба и пожар: Загинали и ранени в най-известната концертна зала в Москва (ВИДЕО)

Първоначалната информация - поне един мъж е открил огън с автоматично оръжие. Станало е по време на концерт на група "Пикник" - музикантите още не са били излезли на сцената, когато е започнало всичко. Впоследствие обаче се появиха страшни видеа - въроъжени с автоматично оръжие мъже разстрелват хора. Виждат се поне двама стрелци - Actualno.com не публикува кадрите, тъй като съдържат сцени на изключително насилие. Има и предварителни данни, че в залата все още има над 100 души.

Още: Взривове и пожар в жилищен комплекс край Москва (ВИДЕО)

‼️ More video from #Moscow's Crocus City Hall. On the video you can hear shooting from an automatic rifle.



Russian media reports that 12 people were killed. pic.twitter.com/bOjQ0gGcPk