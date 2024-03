САЩ и Великобритания предупреждават за възможни терористични атаки в Москва

„Посолството следи съобщенията, че екстремистите планират да атакуват големи събирания в Москва, включително концерти. Гражданите на САЩ трябва да избягват големи събирания през следващите 48 часа. Действия, които трябва да предприемете - избягвайте тълпите, наблюдавайте местните медии за актуализации, бъдете внимателни за обкръжението си“, се казва в съобщението на посолството на САЩ.

На сайта на британското външно министерство също се появи съобщение за възможна заплаха от терористични атаки в Русия. Тези съобщения кореспондират с предупреждение от страна и на Германия: Германските власти категорични: Не пътувайте до Русия

На този фон в контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС излезе кратко съобщение, че ФСБ е неутрализирала членове на клетка на "Ислямска държава", които са подготвяли въоръжено нападение срещу синагога в Москва. Съобщението е в канала в Телеграм на ТАСС.

Вече има и припомняне как Путин се утвърди на власт преди над две десетилетия - с втората война в Чечения (Чечня), предшествана от терористични атентати в Русия и Дагестан (в периода 4–16 септември 1999 г. Жертвите са общо 307, а ранените – над 1700), след което сравнително още неизвестният тогава наследник на Борис Елцин обедини Русия за война срещу "бунтовниците в Чечения" и така започна налагането на диктатурата му. Сега отново има предположения, че може да се стигне до такъв сценарий - за да може Путин да мобилизира в пълна степен Русия във войната в Украйна.

The threat is credible enough that German embassy and consulate staffs aren't coming to work tomorrow.



Pretty clear that Putin's about to do a pre-"election" false flag, blame on West, use it to mobilize 500k to send into Ukraine. pic.twitter.com/kzKYJHFSm9