Стрелба в Прага, има данни за много жертви (ВИДЕО)

BREAKING: Mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia. The student who posted this picture said the shooter tried to enter his room but that he had barricaded the door. pic.twitter.com/BVvGWeLe8Z

Чешката полиция съобщи в късния следобед на 21 декември, че стрелбата е станала край факултета по философия на Карловия университет, намиращ се на площад "Ян Палах". Все още не е уточнен броят на загиналите. Полицията съобщава, че има десетки жертви.

Не се предоставят подробности за обстоятелствата около стрелбата.

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Нападателят е ликвидиран

Чешкият министър на вътрешните работи Вит Ракусан заяви пред обществената телевизия, че лицето, открило огъня, е мъртво, предаде Associated Press. Същото потвърди и пражката полиция в Twitter. Някои чешки медии пишат, че стрелецът се е самоубил.

Ракусан заяви, че на мястото на инцидента няма друг стрелец и няма непосредствена допълнителна опасност, но призова хората да сътрудничат на полицията.

Философският факултет на Карловия университет е бил евакуиран, съобщи кметът на Прага Бохуслав Свобода. От полицейското управление съобщиха, че площадът е бил отцепен.

Shoots can be heard in the video. Large police presence at the scene. pic.twitter.com/oqtmIIcyG8 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023

Реакцията на очевидците

Кадри от мястото на събитието показаха как изплашените хора бягат и се укриват:

⚡️ The shooting took place on the territory of Charles University in the center of #Prague#Czech Police say people have been killed and injured people. The exact number of victims and injured has not been specified.



Reports suggest the incident occurred at Charles University… pic.twitter.com/q0stT7hm5C — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2023

"Барикадирани сме в кабинета, но нямаме представа какво се случва. Имахме семинар. Изведнъж някой каза, че в сградата има някой с оръжие, барикадирахме се и чакаме. Чува се изстрел. Полицията знае за нас, трябва да чакаме тук", каза студент в сградата на факултета, цитиран от местната медия Expats.cz.

Изданието tn.cz пък публикува кадри на въоръжен мъж на покрива на сградата. Медията допълва, че на място се е чула и експлозия.

More footage from #Prague. Police are already working at the scene of the shooting. pic.twitter.com/SIIj3jFxh0 — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2023

Очаквайте още информация.