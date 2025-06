Стрелба в училище в Грац, има загинали (СНИМКИ И ВИДЕО)

В австрийския град Грац е имало стрелба в училище. Загинали са не по-малко от осем души, съобщи Kronen Zeitung. По данни на полицията са убити седем ученици и един учител. Има и ранени. Жителите в района са помолени да следват указанията на правоохранителните органи. По информация на изданието Die Presse, което цитира кмета на града жертвите са общо девет. Потвърдена е и смъртта на стрелеца. Според полицията ситуацията вече е овладяна.

Нападателят

По последна информация самият нападател е неутрализиран от полицията. Предполага се, че е убит, но има и версия, че се е самоубил в една от тоалетните на училището. Инцидентът е станал около 10 часа сутринта местно време. В момента полицията претърсва училището. Предполага се, че броят на жертвите може да нарасне.

Свидетелски разказ

Кореспондент на Kronen Zeitung е разговарял с мъж на учителка от училището, която се заключила с учениците в една от класните стаи. По неговите думи те чули няколко изстрели. Нападателят е открил стрелба в два класа, а скоро след това е открит мъртъв в една от тоалетните на сградата.

На мястото на трагедията работят екипи на полицията и специалното подразделение Cobra. От министерството на вътрешните работи на Австрия съобщиха, че има няколко загинали, вкл. и предполагаемият престъпник. Предполага се, че той се е самоубил.

