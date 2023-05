Сунак: Окуражителна е новината за инфлацията, но все още е висока (ВИДЕО)

Той коментира новината от днес, че годишната инфлация във Великобритани ясе понижи на 8,7% за април. Причината за данните е намаляването на цените на енергоносителите. Темпът на нарастване на цените се задържа под 10% за първи път от август миналата година, отчита още службата. ОЩЕ: Годишната инфлация във Великобритания се понижи

Той подчерта, че трябва да бъде насочен натиска, който тласка инфлацията надолу и да продължат да облагат необичайните печалби на петролните и газови компании.

"Това ни позволява да финансираме набор от подкрепа, за да предпазим хората от ефектите на инфлацията", каза още Сунак.

I promised to halve inflation. There's still work to do, but today’s news shows that we're making progress 👇 pic.twitter.com/eb4TuhQqW0