Сутрешна атака: Украйна отрази много руски ракети със заглушаване (ВИДЕО)

Свалените ракети са 7 от модела Х-101/Х-555/Х-55 - това са крилати ракети "въздух-земя", свалена е и 1 ракета Х-59.

"Трябва да се отбележи, че над 20 от всички изброени средства за въздушно нападение (т.е. ракети и дронове), които не са включени в статистиката за свалените, не са ударили целите си поради активно противодействие със средства за радиоелектронна борба!

Освен това "нямащите аналог" руски ракети стават все по-зле и летят където си искат, а не където са прицелени", пише в официалното съобщение на украинските ВВС! Потвърждение на тези думи са видеокадри от паднала в Краснодарски край руска ракета Х-101 - т.е. на руска територия. Ракетата е открита между селата Павловско и Атаманско, съобщава руският опозиционен телеграм канал ASTRA:

A Russian Kh-101 missile launched towards Ukraine fell in the Krasnodar region. pic.twitter.com/ulO8ffIk2a