Русия вече гледа и атакува масирано в нов участък на фронта в Украйна (ВИДЕО)

Увеличаване на интензивността на боевете в Украйна отчита украинският генщаб в сутрешната си сводка. За изминалото денонощие официалните украински данни сочат цели 89 бойни сблъсъка по целия фронт, спрямо 64 предишното денонощие.

Най-горещата точка вече не е Авдеевка, а направлението Маринка – там има 26 отблъснати руски пехотни атаки, докато при Авдеевка са 21, главно от юг – там са спрени 17. Най-сериозните боеве са при Новомихайловка и Григоровка – много подробен анализ и обяснения защо руснаците обръщат все повече внимание на този участък на фронта направи о.з. полковник Константин Машовец, който е служил и в украинския генщаб. Накратко – Машовец твърди, че руснаците искат да елиминират бъдеща голяма операция срещу Мариупол откъм Угледар и да отблъснат украинските сили достатъчно далеч, че да не могат да обстрелват голямата жп линия, минаваща недалеч от Маринка, по която в момента вървят много от товарите за руската армия: Руската армия и оръжия: Украинското разузнаване с текуща оценка (ВИДЕО)

Leopard 1A5 in winter camouflage somewhere along the front in Ukraine. pic.twitter.com/Ng2ExyrTCa — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) January 12, 2024

В сутрешния обзор на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" има акцент върху Новомихайловка и Григоровка – но от написаното личи, че голям руски пробив няма.

Valerii Zaluzhnyi published a video of American HIMARS multiple launch rocket systems working in the field



"The HIMARS rocket artillery system effectively destroys enemy equipment and manpower along the entire front line. The crews are constantly on standby as soon as an enemy… pic.twitter.com/mUfrw0wYfR — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2024

Още: "Пълен боклук": Руски военни се оплакват от качеството на севернокорейските снаряди

В направлението към Купянск също има активизация, но на украинските части – те са извършили успешна атака при Першотравене, от което има и видеокадри. За това направление "Рибар" признава, че Синковка (8-9 илометра североизточно от Купянск) остава непристъпна за руснаците – има отделен анализ на канала с пример как руска военни колона бива спряна лесно от украинските дронове и артилерия и критики, че Синковка не може да бъде превзета с фронтална атака, трябва да се удари по фланговете откъм Тимковка и Ивановка, но това не се прави, няма изводи и поуки при руското военно командване в този сектор на фронта, а украинците от няколко дни говорят как руските части се прегрупират и очакват нови руски опити за достигане на Купянск:

Ukrainians on the attack in the Kupyansk region near Pershotravneve. Confirms previous claims. Onwards! pic.twitter.com/zy0UMbJSuT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2024

За отбелязване е и съобщение от говорителя на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк за източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон). В последните дни там интензивността на руските атаки е по-ниска, има повече операции с дронове заради лошото време, което пречи на руската военна авиация, каза тя.

Много тежко ранени руски войници

В сутрешната си сводка украинският генщаб изрично пише, че руските полеви болници не могат да се справят с огромния брой ранени руски войници, които биват откарвани там след като биват хвърляни като пушечно месо срещу укрепени украински позиции. В периода 6-10 януари над 300 ранени руски войници са били откарани от Луганска област в Белгородска област, в самия Белгород са извозени 250 руски войници, а в Москва и Калининград са изпратени около 150 руски военнослужещи. Става въпрос все за хора с тежки наранявания.

Колко застрашени се чувстват руснаците специално в Белгород личи от това как укрепват спирките на градския транспорт в града - с бетонни блокове и пясъчни чували, като защита срещу обстрели с дронове и артилерия:

Още: Русия ще приема и криминално проявени чужденци в армията си

In #Belgorod, public transport stops were reinforced with concrete blocks and sandbags pic.twitter.com/iJqqM0XJTp — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2024

Тревога за Молдова

Продължават сигналите, че Русия може да опита ескалация в Молдова. Поредният – самоназоваващото се министерство на националната сигурност на Приднестровието публикува съобщение, че молдовските специални сили формират и тренират бойни групи от над 60 души, които ще извършват диверсионни и саботажни дейности в непризнатата от международната общност Приднестровска уж република. В задачите на тези групи присъствало и залавяне на приднестровски държавни служители и висши служители по сигурността.

Съобщението на въпросното министерство, което е считано буквално за филиал на руската ФСБ – наследникът на КГБ, присъства в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната): Сигнал след сигнал: Путин подготвя почвата за война в Молдова

На този фон ISW цитира и писмо, за което се твърди, че е писано от лежащия в ареста бивш силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция от съд в Хага на доживотен затвор за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин. Какво пише в писмото накратко – че Кремъл не желае да спечели войната в Украйна, защото не прави необходимото: например пълна мобилизация, а Украйна постепенно укрепва и се подсилва. Според Гиркин, сегашният брой руски войници в Украйна (около 450 000) няма да е достатъчен за сериозни офанзивни операции и голям натиск по-късно през 2024 година.

Още: Война, в която умират бедните: Опасността пред Зеленски с мобилизацията