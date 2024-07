Сваляне на дронове: Методите на руснаците и на украинците – в Русия ругаят как го правят (ВИДЕО)

Вече два дни руското информационно пространство в Телеграм е пълно с критики и обвинения какво правят руските власти, за да защитят руските енергийни и по-специално петролни мощности от дронове. Причината – видеокадри от охранителни камери, показващи как двама руски охранители опитват да стрелят с антидрон пушки срещу украински дронове, които безпрепятствено удрят и поразяват петролни резервоари. Реториката стана особено ожесточена след успешния украински удар в петролното депо до Цимлянск, Ростовска област от 13 юли.

Guards at Russian oil depots, equipped with anti-drone rifles, are struggling to counter attacks by Ukrainian kamikaze drones. pic.twitter.com/9NOtmkCDp6