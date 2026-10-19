Сводка специално за Иво Христов: Операция "Вивалди" - при Лиман руснаците не спират да отстъпват (ВИДЕА)

Какво сочат "сводките", които препоръча да четем вицепремиерът Иво Христов, отдавна защитаващ със сложни думички простата позиция на руския диктатор Владимир Путин за имперско възраждане на Русия? Доста интересни новини има там - ОЩЕ: Очаквате ли победа за Украйна? А Вие очаквате ли победа за Русия? Искате ли ЕС да оцелее? Иво Христов и "сводките"

"В посока Лиман, контролната зона на противника (бел. ред. - т.е. украинците) западно от река Жеребец става все по-ясна", заключва руският Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Маихаил Звинчук. Каналът на Звинчук утешава обаче: "Въпреки че врагът достигна реката (Жеребец), той не успя да напредне по-нататък. Ожесточени боеве продължават по подстъпите към Заречно и в горите край Ямпол".

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец също направи анализ на резултатите от украинската операция "Вивалди" в Лиманското направление. Данните на Машовец са същите като на "Рибар". Той отчита, че руснаците вече се бранят, а не атакуват, и то по двата фланга на Лиман – поречието на река Жеребец и югоизточно от Лиман по линията Заречно – Ямпол – Озерно – Диброва. Машовец казва, че украинските части вече са директно при Жеребец североизточно от Лиман, в района на Ивановка и Новолюбовка. И още – че украинците вероятно са преминали реката и в района на Заречно и Торско, югоизточно от Лиман. Там украинският експерт твърди, че вече има боеве чак за Ямполовка, вече отвъд източния бряг на река Жеребец. А в горския масив между Лиман и Ямпол, който беше плацдарм на руската армия за атаки срещу Лиман от юг, руснаците вече се оттеглят на изток, от двете страни на железопътната линия, минаваща от Лиман до Ямпол и по-нататък до Северск. Всъщност противникът вече е напуснал западната част на масива и сега се опитва да задържи позициите си между Ямпол и Диброва, от двете страни на магистралата между Лиман и Закитно, казва още Машовец. Ямпол е арена на жестоки боеве, без превес на която и да е от двете страни.

Заключението на украинския експерт за "Вивалди": На север и североизток от Лиман украинските части успяха напълно да елиминират непосредствената заплаха за града, като изтласкаха 20-та общовойскова руска армия от плацдарма ѝ на река Жеребец. На изток и югоизток от Лиман, Въоръжените сили на Украйна очевидно значително усложниха по-нататъшните инфилтрационни действия на руските предни части и подразделения в Лиманското направление, като ги "избутаха" директно назад в горския масив между Лиман и Ямпол и създадоха условия да продължат да натискат 25-та общовойскова руска армия, така че да отстъпи чак на изток от пътя Заречно – Ямпол, макар че засега това е по-далечна перспектива. И най-важното – сега украинските части, защитаващи агломерацията Славянск – Краматорск, имат стабилно снабдяване с всичко необходимо откъм Изюм и Барвинково, като руската армия, биеща се в Славянското направление, вече много забави темпото на атаките си, при това от поне десетина дни. Трета общовойскова руска армия, която се бие там, вероятно скоро ще трябва да хвърли доста ресурси да брани северния си фланг, защото оттам ВСУ може да почнат да атакуват предвид успехите си южно от Лиман. А това значи по-малко ресурси за директна руска атака на Славянск.

Руската операция по овладяване на крепостния пояс на Украйна в Донбас (агломерацията Славянск-Краматорск) още не е спряна изцяло, но ако и при Добропиля, в Покровското направление, руснаците се провалят, това вече ще се случи, заключва Машовец - ОЩЕ: Путин скоро ще има 1,5 млн. войници: Какво ще стане тогава, ако Украйна падне? (ОБЗОР - ВИДЕО)