Путин скоро ще има 1,5 млн. войници: Какво ще стане тогава, ако Украйна падне? (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Повечето от руския държавен бюджет отива за военни разходи. Скоро Русия ще има 1,5 млн. души военен персонал. И ако войната приключи утре, какво ще прави Путин с 1,5 млн. войници? Той ще се сблъска с вътрешни проблеми, ако спре войната утре. Затова смятам, че той не иска да спре с Украйна, предвид това, че продължава да ескалира. Затова Европа е загрижена, особено източноевропейците, които са най-близко до Русия. Затова Европа и НАТО се подготвят". Това заяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в интервю за BBC – и думите му много ясно показват докъде стигна войната в Украйна, а именно: тя вече е война на руския диктатор Владимир Путин с Европа и няма да спре след евентуална руска победа в Украйна. Отделен въпрос е и колко силна ще стане руската армия, ако Украйна бъде подчинена и ресурсите на украинската армия – хора, ноу-хау и техника, преминат в руски ръце.
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on Russia: Most of the Russian budget goes toward investments in weapons or the military. They will reach 1.5 million military personnel. So if the war ended tomorrow, what would Putin do with 1.5 million soldiers? He himself would face internal problems if he stopped the war tomorrow morning. And this gives me the impression, since he continues to accelerate, that he would not want to stop in Ukraine. This is Europe's concern, especially the concern of the Eastern European countries closest to Russia. And that is why, as Europe and NATO, we are preparing.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Кросето предупреди за нещо много важно в този аспект – по-голямата част от обществото (в Италия) е против помощта за Украйна и тя е повлияна отвън. "Трудно е да обясниш, че трябва да помогнеш на една нация да устои и че тази помощ не означава, че си против мира. Ние искаме мир още утре сутринта. За над 2 години Зеленски предложи редица варианти за мирно споразумение и призова на първо място за спиране на огъня. Той каза, че е готов да проведе избори, ако има 60 дни спиране на огъня. Но има една страна, която не чува и това е Русия. Не може да се подчиним на общественото мнение, когато вярваме, че то е погрешно" – ОЩЕ: Италиански министър: Украйна никога няма да спечели войната - но победа не значи Зеленски да влезе в Москва с украинското знаме (ВИДЕО)
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on Ukraine: We know perfectly well that our public opinion, also influenced from abroad, is mostly opposed to aid to Ukraine. It is difficult to explain that you must help a nation resist, and that helping it resist does not mean being against peace. Above all, you cannot give in to public opinion when you believe public opinion is wrong.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Тръмп – още един воденичен камък
"Путин е убиец. Ето защо съм много честен и открит да кажа, че е убиец. Може би не е много учтиво и може би не е това, което Тръмп очаква от мен. Но предпочитам да имам партньори, които са много открити и ясни, отколкото такива, които са убийци, дори с усмивка на лице" - изключително силни поредни думи на украинския президент Володимир Зеленски в интервю за NBC. Зеленски каза директно, че се чувства предаден от Тръмп и предупреди, че вече се работи Украйна да капитулира – той избегна да каже директно, че Тръмп го прави, но смисълът на думите му и пред Bloomberg е крайно ясен – ОЩЕ: Зеленски заговори за поражение, от САЩ валят разнопосочни сигнали (ВИДЕО)
Zelensky on Putin: Putin is a killer. That's why I'm very honest and open to say that he's a killer. Maybe it's not very polite, and maybe not what Trump expects from me. But I'd rather have partners who are very open and clear than those who are killers, even with a smile on their face.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Zelenskyy was asked whether he still feels betrayed after Trump's “diesel deal” His answer was remarkably candid, profound, and wise: “I don't know all the reasons why President Trump made such deals with Putin, but it doesn't look that all these steps will push us to peace. I think oppositely, it will strengthen Putin in his will to occupy us. And it doesn't help, and it's not helpful, and that's why I think, that's why I think that I shared absolutely, honestly, all my feelings. And my feelings, sorry, my feelings didn't change.”— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
Тръмп вече отвърна на двете знакови интервюта на Зеленски от вчера, 18 октомври, но го направи на свое поле, в Truth Social, не в интервю с въпроси, където може да бъде притиснат. Откакто обяви дизеловата си сделка с Путин и уж енергийно примирие, американският президент гледа да мълчи по темата с Украйна, след като решенията му предизвикаха истинска медийна буря и е пределно ясно какво недоволство се натрупа. Но вместо Тръмп, пред медиите излизат протежетата му – например финансовият министър на САЩ Скот Бесент. Пак пред NBC той увери, че САЩ още помагат на Украйна, Тръмп не се съюзявал с Путин – даваме Starlinк, позволяваме на НАТО да купува американски оръжия за Украйна. Но отношението на Бесент т.е. администрацията на Тръмп много ясно пролича в редица думи – като тези, че НАТО и европейските му членове имали много ракети-прехващачи за ПВО системи "Пейтриът" (Patriot), защо те не давали, къде са германците – ОЩЕ: Тръмп обвини Зеленски за войната, а не Путин. Зеленски е категоричен: Предадоха ни (ВИДЕО)
Welker: Zelensky says Ukraine will not prevail if the United States sides with Russia. Is the president siding with Russia here? Bessent: No. Again, that's a false binary. What does the U.S. provide? The U.S. provides intelligence, Starlink. We allow NATO to buy U.S. armaments and resell them to Ukraine.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Bessent on Ukraine: When President Zelensky asks for Patriots, NATO — the European members of NATO — they have plenty of Patriots. Why aren't they forthcoming with the Patriots? Where is Germany? https://t.co/to6e5QUwaY— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Най-голямата наглост на Тръмпизма обаче е как неговите представители защитават дизеловата сделка с Путин. Защо има облекчение на санкции за Путинова Русия сега? Според Бесент такова облекчение нямало, въпреки че Тръмп спря прилагането на адските санкции по Закона на Линдзи Греъм, до 18 октомври американският президент беше задължен да приложи закона или да обясни защо не го прави. Тръмп единствено посочи, че няма да приложи закона заради националните интереси на САЩ, но без да уточни в конкретика какво има предвид. Преди интервюто на Бесент, американският държавен секретар Марко Рубио обясни, че Законът "Греъм" влиза на пауза, за да се прецени какви ще са последствията от прилагането му, след като той беше готвен от началото на пролетта на 2025 година и звучи абсурдно за толкова време да не е правен анализ. Сега Бесент продължи в духа на Рубио: "Има 60-дневен период, в който да видим какво става". И призна, че САЩ "единствено" премахнали ембаргото за руски дизел. Финансовият министър на САЩ побърза да отклони вниманието от политиката на началника му, като каза, че руският износ за САЩ бил 4 млрд. долара, като 1,8 млрд. долара се падали на торове. ЕС плаща 10 пъти повече на Русия за стоки от там, заяви Бесент, без да казва за какъв период са сравненията и без да отчита огромни времеви периоди на по-приятелски връзки между Русия и Европа преди Путин да нападне Украйна. Бесент натърти и, че Великобритания през май махнала ембаргото си за руски дизел и руско авиационно гориво, а Зеленски не критикувал европейските си партньори. Само че Великобритания смекчи ембаргото си за износ за трети страни, а не за британския пазар, което Бесент удобно не уточни. Британското смекчаване свършва на 1 януари, 2027 година. За капак Бесент обвини Зеленски, че бил много безразсъден, като казвал, че САЩ умишлено са ограничили Starlink за Украйна - Още: Много е иновативно да платим на Путин за дизел без да има мир в Украйна: Покъртително от енергийния министър на САЩ (ВИДЕО)
Welker: Why lift the sanctions now? What has Putin done to deserve sanctions relief now? Bessent: That's not true. No sanctions were lifted Friday. No sanctions were lifted. Welker: There was a law that was supposed to put more sanctions in place, and the president effectively waived that. Bessent: No sanctions were lifted. There was a 60-day period. Examine what's going on. The only thing that has been lifted is the diesel embargo.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Bessent on Russia: The Europeans are financing the Russian war machine. The U.S. imports $4 billion of Russian products; $1.8 billion of that is fertilizer. The Europeans import more than ten times that. https://t.co/IcvLjafFXu— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Bessent on Russia: I will point out the UK in May waived its embargo on diesel and jet fuel made with Russian crude. So, you know, where is the outrage for the rest of the world? President Zelensky does not criticize his European partners. https://t.co/jQAbf7uUxh— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Welker: Zelensky said he believes the U.S. slowed the speed of Starlink. President Trump said he had nothing to do with it. Can you say no one in the Trump administration ordered restrictions? Bessent: Trump and Rubio have said that no one in the Trump administration did that. And I think it is very reckless for President Zelensky to make such a charge.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Какъв е ефектът от политиката на Тръмп? Турция обяви, че част от обещания руски дизел ще дойде на турския пазар – но засега не е ясно колко точно, предаде Reuters, цитирайки думи на турския министър на енергетиката Алпарсан Байрактар. Анкара иска да диверсифицира източниците си и чрез сделки със САЩ.
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
След като Украйна съсипа Санкт Петербург с далекобойните си дронове на 18 октомври, прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, заяви, че атаките с дронове на Украйна срещу руски региони „няма да променят хода на събитията“. "Наблюдават се някои последни признаци на предсмъртната ѝ агония. Киевският режим се съпротивлява. Но това не може да промени хода на събитията", каза той.
Украинската армия вече е освободила повече земя от началото на годината, отколкото руските сили са успели да превземат, увери във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски. Добропиля, Константиновка, Олексиевко-Дружковка, Орехов, Новопавловка остават под украински контрол. "Унищожаваме руски сили на 20 километра от Запорожие, а не на 5 километра, както някой в Русия фантазира и казва на Путин", подчерта Зеленски.
Ukraine says Russian claims that its forces are 5 km from Zaporizhzhia and have captured Malokaterynivka are false. The Center for Countering Disinformation says the settlement remains under Ukrainian control, citing footage from the 128th Heavy Mechanized Brigade. #Ukraine https://t.co/XniJU9q8dv— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2026
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 18 октомври е имало 204 бойни сблъсъка спрямо 215 на 17 октомври (последната сводка на ВСУ обхваща периода до 22 ч. на предишния ден). Руснаците са хвърлили 273 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 45 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3050 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 970 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9154 FPV дрона, което е с 4000 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
30 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление за последните 24 часа. Z-канали тържествуват, че в Добропиля ситуацията е благоприятна за руснаците, а украинският военен телеграм канал "Офицер" признава за руски тактически успехи заради последните дни с мъгла, обаче в оперативен план руснаците се провалиха, защото не е постигнал нито една съществена своя цел в направлението и няма да го направи в срок до края на 2026 година. "Говорят за почти превзета Добропиля, но с настъпването на зимата щурмовете ще спрат почти изцяло и тогава ще можем да разчистим руските позиции в града", пише каналът, поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Още 21 руски пехотни атаки са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 11 руски пехотни атаки е имало в Купянското направление, още 9 са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. "На Запорожкия фронт ситуацията постепенно се влошава. Съдейки по появяващите се геолокализирани видеокадри, украинските сили са заели отново някои позиции в района на магистрала Т-04-08 между Орехов и Мала Токмачка. Това ще затрудни руските сили да навлязат в самия Орехов, а украинците контролират Преображенка и това им позволява да нанесат удари по низините на юг", пише руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Затишието в Славянското направление продължава – само 2 руски пехотни атаки през последното денонощие, също толкова има и в Южнослобожанското направление, което беше едно от най-интензивните от няколко седмици насам.
https://t.co/k7vgAnbuc0 https://t.co/wVFnnjUObH— imi (m) (@moklasen) October 18, 2026
Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец прави анализ на резултатите от украинската операция "Вивалди" в Лиманското направление. Той отчита, че руснаците вече се бранят, а не атакуват, и то по двата фланга на Лиман – поречието на река Жребец и югоизточно от Лиман по линията Заречно – Ямпол – Озерно – Диброва. Машовец казва, че украинските части вече са директно при Жребец североизточно от Лиман, в района на Ивановка и Новолюбовка. И още – че украинците вероятно са преминали реката и в района на Заречно и Торско, югоизточно от Лиман. Там украинският експерт твърди, че вече има боеве чак за Ямполовка, вече отвъд източния бряг на река Жребец. А в горския масив между Лиман и Ямпол, който беше плацдарм на руската армия за атаки срещу Лиман от юг, руснаците вече се оттеглят на изток, от двете страни на железопътната линия, минаваща от Лиман до Ямпол и по-нататък до Северск. Всъщност противникът вече е напуснал западната част на масива и сега се опитва да задържи позициите си между Ямпол и Диброва, от двете страни на магистралата между Лиман и Закитно, казва още Машовец. Ямпол е арена на жестоки боеве, без превес на която и да е от двете страни.
"В посока Лиман, контролната зона на противника западно от река Жеребец става все по-ясна", заключва и руският Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Маихаил Звинчук. Каналът утешава обаче: "Въпреки че врагът достигна реката (Жребец), той не успя да напредне по-нататък. Ожесточени боеве продължават по подстъпите към Заречно и в горите край Ямпол".
https://t.co/uts5dW7mgH https://t.co/eewRFAOMu0— imi (m) (@moklasen) October 18, 2026
Заключението на украинския експерт за "Вивалди": На север и североизток от Лиман украинските части успяха напълно да елиминират непосредствената заплаха за града, като изтласкаха 20-та общовойскова руска армия от плацдарма ѝ на река Жеребец. На изток и югоизток от Лиман, Въоръжените сили на Украйна очевидно значително усложниха по-нататъшните инфилтрационни действия на руските предни части и подразделения в Лиманското направление, като ги "избутаха" директно назад в горския масив между Лиман и Ямпол и създадоха условия да продължат да натискат 25-та общовойскова руска армия, така че да отстъпи чак на изток от пътя Заречно – Ямпол, макар че засега това е по-далечна перспектива. И най-важното – сега украинските части, защитаващи агломерацията Славянск – Краматорск, имат стабилно снабдяване с всичко необходимо откъм Изюм и Барвинково, като руската армия, биеща се в Славянското направление, вече много забави темпото на атаките си, при това от поне десетина дни. Трета общовойскова руска армия, която се бие там, вероятно скоро ще трябва да хвърли доста ресурси да брани северния си фланг, защото от там ВСУ може да почнат да атакуват предвид успехите си южно от Лиман. А това значи по-малко ресурси за директна руска атака на Славянск.
Руската операция по овладяване на крепостния пояс на Украйна в Донбас (агломерацията Славянск-Краматорск) още не е спряна изцяло, но ако и при Добропиля, в Покровското направление, руснаците се провалят, това вече ще се случи, заключва Машовец.
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Преди поредната руска комбинирана въздушна атака от тази нощ срещу Украйна и най-вече Киев, руски далекобоен дрон "Шахед" се заби в жилищна сграда в Одеса, ранени са двама души. А в Белгород украински дрон уцели ел. подстанция: ОЩЕ: Руска реакция на горящия Санкт Петербург: Ракети по Киев, убит и ранени плюс щети по метростанция (ВИДЕО)
A drone hit a substation in Belgorod, sparking a fire. https://t.co/gOKUnN5qpQ— WarTranslated (@wartranslated) October 18, 2026