Съветник на Орбан за плана на Зеленски: "Това е най-прекият път към Трета световна война"

"Зеленски представи така наречения си „План за победа“ в Европейския съвет днес (на 17 октомври - бел. ред.). Всяка стъпка сочи към ескалация. Това е най-прекият път към Трета световна война". По този начин високопоставеният съветник на унгарския премиер Виктор Орбан - Балаж Орбан (двамата нямат роднинска връзка) - коментира плана на украинския президент.

"Унгария предлага стратегия за мир: дипломатически преговори и примирие възможно най-скоро", допълни още той в публикация в профила си в X, без да уточнява дали става въпрос за справедлив мир, или за такъв, устройващ руския диктатор Владимир Путин.

❌ @ZelenskyyUa presented his so-called ‘victory plan’ at #EUCO today. Every step points towards escalation. This is the quickest path to #WWIII . Hungary proposes a #peace strategy: diplomatic negotiations & #ceasefire as soon as possible. pic.twitter.com/mti9DCxI7W

Съветникът на унгарския министър-председател не за първи път попада под светлините на прожекторите със скандалните си изяви. В края на септември той нарече "безотговорно" решението на Украйна да се защитава срещу Русия в агресивната война, чието начало Путин постави през февруари 2022 г.

След думите му Виктор Орбан трябваше да влиза в обяснителен режим: „Сега моят политически директор направи двусмислено изявление, което е грешка".

Балаж Орбан и преди е изказвал спорни тези за войната в Украйна, несъвместими с политиките на Европейския съюз, от който Будапеща е част: Война и мир зад кулисите: Унгарски прочит от "Орбановия Александър Дугин".

"Планът за победа" на Зеленски никак не се хареса и на унгарския премиер, който през юли се срещна в Москва с Путин след визита при украинския лидер в Киев: Орбан за плана за победа на Зеленски: „Повече от плашещо".

Припомняме, че точка №1 от стратегията на украинския президент е скорошна покана на НАТО за членство на Киев. Останалите 4 публично известни точки включват неядрено въздържане на Русия, оръжия за Украйна, съвместна защита на ключовите ресурси, украински военни в Европа заедно с натовски сили. Три от приложенията са секретни.

Още: Белият дом: В НАТО няма консенсус за покана към Украйна

Междувременно Виктор Орбан коментира предстоящите американски президентски избори на 5 ноември. "От европейска гледна точка, Тръмп е кандидат номер едно“, каза той в интервю за The Pioneer. "Защо? Защото Доналд Тръмп приключи конфликтите и не започна нови войни, докато президентството на Джо Байдън вкара Европа във война в Украйна", заяви унгарският премиер, ползвайки опорките на републиканеца и на диктатора Путин.

Цялото интервю ще излезе през уикенда, съобщи в X Балаж Орбан.

Още: Орбан готви голям политически подарък за Тръмп - бърка в джобовете на европейците заради Украйна

🇺🇸🇪🇺"From a European point of view, Trump is the number one candidate" - @PM_ViktorOrban said in an interview with @gaborsteingart for @ThePioneerDE. Why? Because @realDonaldTrump closed conflicts and didn’t start any new wars while Joe Biden's presidency has led #Europe into a… pic.twitter.com/Kfk5Vh4b0S