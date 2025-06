Тежка турбуленция и ранени пътници: Самолет на популярна нискотарифна компания кацна аварийно (СНИМКИ+ВИДЕО)

Силни бури в Южна Германия принудиха полет на Ryanair да извърши аварийно кацане късно вечерта в сряда, 4 юни, след като силна турбуленция рани девет души на борда, съобщи германската полиция в изявление в четвъртък, цитирано от "Асошиейтед прес". Полетът, пътуващ от Берлин за Милано със 179 пътници и шестима членове на екипажа, се сблъскал с толкова силна турбуленция около 20:30 ч., че пилотът бил принуден да извърши непланирано кацане на летище Меминген в Бавария. Осем пътници и един член на екипажа са пострадали.

Трима души са откарани в болницата в Меминген за лечение; останалите пострадали са освободени след амбулаторно лечение. Като предпазна мярка всички пътници са били проверени за наранявания от службите за спешна помощ. Властите не са разрешили на самолета да продължи полета и авиокомпанията е организирала автобусен транспорт за пътниците. Милано се намира на около 380 км южно от Меминген.

