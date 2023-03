Тежки присъди за украински военнопленници в марионетните ДНР и ЛНР

И тримата са признати за виновни в "малтретиране на цивилни лица" и "използване на забранени методи във война" - по чл. 356 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Освен това Буткевич - активист за човешки права и основател на радио "Хромадске", е обвинен в опит за убийство на две лица и умишлено повреждане на чуждо имущество. Шел е признат за виновен и за опит за убийство, мотивиран от идеологическа и етническа омраза.

Похозей е осъден на 8,5 години в колония със строг режим, Буткевич - на 13 години, Шел - на 18,5 години.

The so-called "LDNR" courts sentenced #Ukrainian prisoners of war to huge terms.



Ukrainian human rights activist and founder of Hromadske Radio Maxim Butkevich was sentenced to 13 years in prison. The military Viktor Pokhozey and Vladislav Shel were sentenced to 8.5 and 18.5… https://t.co/GsebW0zUBV pic.twitter.com/GviubfwjeJ