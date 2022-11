Уникалната история на британски войник в Украйна: Осъден на смърт, после освободен, а сега се завръща на фронта

28-годишният Ейдън Аслин бе заловен от руските сили през април по време на сраженията в Мариупол. Сега той ще се върне като военен кореспондент на украинска територия, за да документира бойните действия в YouTube, пише "Дейли Мейл".

#British soldier Aiden #Aslin who was captured by #Russian forces in April while fighting in #Mariupol will return to #Ukraine to act as war correspondent, reports @DailyMailUK. pic.twitter.com/AnF8l1h4n0