За нова офанзива на украинските въоръжени сили в Курска област, този път при село Уланок, съобщиха руските медии. Това се случва точно шест месеца след като украинската армия за пръв път нахлу в руската гранична област и оттогава така и не бе изтласкана насам - точно на 6 август 2024 г. стана изненадващото украинско настъпление, а днес се навършва половин година от това събитие.

Украинските въоръжени сили са започнали контранастъпление от село Махновка и са продължили към Уланок (район югоизточно от Суджа в сегашния украински плацдарм). В близост до селото се водят битки. "Боевете са тежки, метеорологичните условия са лоши за работа на дронове", пише военният канал "Архангел Спецназа". За Махновка преди две денонощия друг руски военнопропаганден телеграм канал, "Рибар", написа, че Махновка е "сива зона" - т.е. има боеве. За това село каналът неведнъж внушаваше, че руснаците си го били върнали, формалност някаква били няколко украински позиции. Украинският канал NOELReports съобщава, че от линията от Махновка към Уланок Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са влезли във Фанасеевка, но това е предварителна информация, трябва потвърждение: Тръмп спря оръжието за Украйна и пак го пусна. По-добри новини от Покровск и Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

According to Russian sources, up to 9 armored vehicles are involved in an attack in the Cherkasskaya Konopel'ka-Ulanok direction. https://t.co/nNMk1GwPNQ pic.twitter.com/eQehIyfVE3

According to Russian sources, Ukrainian forces have reportedly entered Fanaseevka. It is still very preliminary to determine what the extent of this attack is, but several Russian sources confirm that Ukrainian forces are indeed attacking in this axis since this morning. pic.twitter.com/qW4Jc73sCw