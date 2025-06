Съсипаха съюзничка на Орбан: показа мъж в багажник и свърза членството на Украйна в ЕС с трафик на органи (ВИДЕО)

Александра Сенткираи - унгарски адвокат и политик от партията на премиера Виктор Орбан - показа какво дъно може да достигне кръгът около министър-председателя, за да спре всячески членството на Украйна в Европейския съюз. Сенткираи, която е лидер на фракцията на "Фидес" в столицата Будапеща, публикува в събота видеоклип, на който се вижда как мъж с вързани ръце лежи в багажника на автомобил. На преден план е тя и говори за това как трафикантите на органи, оръжие, наркотици и хора непременно ще дойдат, ако Киев стане член на ЕС.

Унгария тази година ще проведе референдум сред гражданите си с въпрос дали те желаят Украйна да се присъедини към блока. Киев е кандидат за членство и с Брюксел текат преговори, но очевидно Орбан отново желае да е бариера пред нападнатата от Русия страна.

Мъжът в багажника, показан като жертва на украински трафик на органи, по-късно бе идентифициран от 444.hu като Жолт Ботонд - 26-годишен служител на кабинета на Орбан и партньор на Сенткираи в кампанията за местните избори през 2024 г. Тогава тя бе кандидат на "Фидес" за кмет на столицата.

Hungarian opposition outraged by video from Orbán ally claiming Ukraine’s EU accession could lead to organ trafficking



The Hungarian opposition has expressed outrage over a video shared by Alexandra Szentkirályi, an ally of Prime Minister Viktor Orbán, which suggests that… pic.twitter.com/zarH3hwCmK