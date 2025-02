Тръмп нервничи и премина към директни обиди на Зеленски. Канада и Австралия подкрепиха Киев

Доналд Тръмп видимо е изнервен заради отказа на украинския президент Володимир Зеленски да подвие опашка и безропотно да подпише неизгоден договор за украинските редкоземни метали затова американският президент премина към директни обиди по негов адрес. Той нарече украинския президент "диктатор" и "комик, постигнал средни успехи", и го обвини, че бил убедил САЩ в лицето на предишния президент Джо Байдън да похарчат 350 милиарда долара, за да влязат във война, която не можело да бъде спечелена и никога не е трябвало да започва. Фиксиран преди всичко върху доларите, Тръмп заяви, че САЩ са похарчили 200 милиарда долара повече от Европа и че парите на Европа са "гарантирани", докато тези на САЩ не - Съединените щати няма да получат нищо в замяна. И направи и друго твърдение - че Зеленски признавал, че "половината от парите, които сме му изпратили, са изчезнали". (Всъщност отговорът на Зеленски беше красноречив - Зеленски: САЩ не са ни оказали помощ за 500 млрд. долара. Не мога да продам държавата (ВИДЕО))

Всичко това накара руският публицист и блогър Анатолий Несмиян да коментира в телеграм канала си, че е добре да се има предвид, че "натискът на Тръмп може да има обратен ефект - украинците да се почувстват обидени и обратно - рейтингът на Зеленски да се повиши, а идеята за примирие, напротив, сериозно да загуби популярност".

Междувременно канадският премиер Джъстин Трюдо заяви, че страната му винаги ще подкрепя Украйна: "Канада и нашите съюзници са обединени в подкрепата ни за украинския президент Володимир Зеленски и в нашата опозиция срещу руския президент Владимир Путин. Канада и нашите съюзници са обединени в осъждането на незаконните, неморални, несправедливи нарушения на международния ред от страна на Путин", каза Трюдо.

Украинците воюват и умират не само за защита на суверенитета на своята държава, но и за "запазване на основан на правила световен ред, който пази всички ни в безопасност в продължение на вече близо 80 години. Този период на мир, стабилност и просперитет в света стана възможен чрез спазване на правилата за границите, забраняващи нахлувания в съседни държави, които Русия умишлено наруши преди няколко години".

Canada will always stand up for Ukraine. pic.twitter.com/UGT7MaDKVa