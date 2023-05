"Тук е погребана свободата": Активисти с траурни венци пред руски институции (СНИМКИ)

На лентите на венците е написано: "Тук е погребана свободата на народа", "Тук е погребан законът", "Тук е погребана истината" и "Тук са погребани правата на човека".

На венеца, поставен на президентската канцелария, пише: "Тук са погребани страната и народът", предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Полицията задържа две жени, които положиха венец пред сградата на Главната прокуратура. Властите съставиха протоколи за нарушаване на правилата за провеждане на публично мероприятие. Скоро след това активистките бяха освободени.

В доклада служителите на реда посочват, че жените са крещяли като лозунг фразата "Тук се погребва законът".

ОЩЕ: Историята се повтаря: Русия прие закон за насилствено депортиране на население от окупираните територии

Activists in Moscow laid mourning wreaths to the buildings of the State Duma, the Prosecutor General's Office and the Investigative Committee, as well as to the Presidential Office and the office of the Human Rights Commissioner.



The wreaths' ribbons read: "Here is where the… pic.twitter.com/fU2DLuRKS7