Турският парламент е готов да гласува членството на Финландия в НАТО, но не и на Швеция

Що се отнася до Швеция, Ердоган каза, че страната не е изпълнила поетите ангажименти спрямо Турция и затова парламентът в Анкара няма да гласува по кандидатурата на Стокхолм за НАТО „засега“.

‼️ Erdogan announced Turkey's readiness to hold a parliamentary vote on the ratification of #Finland's NATO membership.



According to him, Ankara has seen sincere steps by Helsinki to fulfill commitments made to #Turkey for #NATO membership.



As for #Sweden, Erdogan said that it… https://t.co/RmvDzcdsbW pic.twitter.com/35dDhgP0cJ