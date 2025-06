Украински дронове "навестиха" руски химични заводи (ВИДЕО)

И тази нощ украинските дронове не дадоха почивка на Русия. Има данни за поне три атаки с дронове срещу руски военни обекти и предприятия, свързани с руския военнопромишлен комплекс.

Централна цел на украинските дронове е станал химическия завод "Невиномиск Азот" в Ставрополския край. Местният губернатор Владимир Владимиров призна за атаката в официалния си канал в Телеграм, както и че имало "паднали отломки в индустриалната зона в Невиномиск. Губернаторът каза, че имало един ранен, после отрече.

Заводът е един от най-големите производители на азотни торове и амоняк в Русия - какво обаче е истинското му значение за руската военна машина, научете в днешния ни обзор - Още: Украйна: Искаме преговори за мир по същество, иначе спираме разговорите (ОБЗОР - ВИДЕО)

The facility is still burning after recent Ukrainian drone attacks. In total, 20 explosions were reportedly heard. https://t.co/qlg4X5xrE9 pic.twitter.com/C2c9PxPtNF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2025

Ukrainian drones also carried out an attack on the "Nevinnomysskiy Azot" chemical plant in Russia’s Stavropol Krai. pic.twitter.com/HhEggmzyqd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2025

Освен това, в Самарска област са атакувани или Новокуйбишевският завод за катализатори или Новокуйбишевската нефтохимична компания. Губернаторът на областта Вячеслав Федорищев потвърди факта на нападението в района в официалния си канал в Телеграм: "Тази вечер беше направен опит от дронове да атакува едно от промишлените предприятия на Новокуйбишевск. Няма щети и жертви".

Новокуйбишевският завод за катализатори се занимава с регенериране на катализатори и пилотно производство на нови видове катализатори и адсорбенти. Заводът подпомага нефтопреработката и химическата промишленост, като гарантира качеството на горивата и продуктие. Новокуйбишевската нефтохимическа компания е специализирана в производството на втечнени въглеводородни газове, бензен, фенол, ацетон, а също така е единственият производител на синтетичен етанол в страната.