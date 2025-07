Украински дронове отново атакуват окупираните от Русия територии (ВИДЕО)

Украински дронове са забелязани над окупирания Луганск. В много райони се съобщава за активност във въздуха, активирани са и руските противовъздушни системи. В социалните мрежи се съобщава за експлозии в град Таганрог.

Occupied Luhansk, Ukrainian drones are flying. In lots of area's drone activity is reported. In Taganrog, explosions are reported. pic.twitter.com/wk61WDR4Hb