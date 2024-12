Украински морски дронове влязоха в бой с руски хеликоптери, щети и жертви за руската страна (ВИДЕО)

Морски дронове Sea Baby на специалните сили на украинското разузнаване са влезли в схватка с руски хеликоптери и патрулни катери в Керченския залив във водите на окупирания Крим.

По време на украинска операция руснаците са изпратили срещу дроновете хеликоптери и морски съдове, но Sea Baby са отвърнали на огъня, тъй като са били оборудвани с тежки картечници с балистични програми за автоматично насочване и прицелване. Това разкри източник от спецслужбите пред hromadske. Взривове, дим и пламъци в района на руско военно летище, ОМОН пак влиза в нощни клубове (ВИДЕО)

Според информацията хеликоптерите са със значителни повреди и ще могат да бъдат използвани отново едва след основен ремонт. Освен това според данните на източника има загинали и ранени на борда на хеликоптерите.

Припомняме, че още през пролетта на тази година началникът на Службата за сигурност на Украйна Василий Малюк оповести, че Sea Baby вече се оборудват с реактивна система за залпов огън "Град" и могат да действат както срещу морски, така и срещу наземни цели.

WOW! Ukrainian naval drones targeted Russian helicopters and aircraft in Kerch Bay.



Sea Baby drones engaged Russian helicopters, aircraft, and Raptor patrol boats.



Equipped with heavy machine guns and advanced ballistic auto-targeting systems, the drones inflicted casualties… pic.twitter.com/UbTTxDxbEb