Украински спасител ридае след като баща му загива при руска атака пред очите му: Разтърсващо ВИДЕО

52-годишният Логинов е загинал почти пред очите на сина си Владимир, който също работи като пожарникар.

Двамата заедно са пристигнали на мястото на удара и са започнали да разчистват отломките в две съседни къщи. Когато се раздал мощен взрив малко по-късно, синът веднага разбрал, че снарядът е долетял на мястото, където работел баща му. Припомняме, че новата тактика, която напоследък прилагат руските варвари е умишлено да нанасят повторен удар на същото място, където вече има поражение - така изчакват на място да пристигнат спасителите и стрелят директно и по тях.

Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко публикува видео от момента, в който Логинов-младши плаче без да издаде звук докато колегите му се опитват да го утешат: "Вова, чуваш ли ме? Погледни ме! Спокойно, Вова!"

Footage from Kharkiv: a firefighter cries at the place where his father - a 52-year-old rescuer - was killed



The Ministry of Internal Affairs said that the deceased Vladislav Loginov devoted his life to work in the fire department. His son Vladimir held the position of guard… pic.twitter.com/SGOpk4gRKC