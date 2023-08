Украинският посланик в Армения се удави в езеро

В изявлението с "дълбока тъга" се съобщава за смъртта на шарже д'афер Олександър Сенченко при трагични обстоятелства в южнокавказката страна. Официалните лица изразиха "най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите на починалия във връзка с тази непоправима загуба".

В неделя националната спасителна служба на Армения съобщи, че спасителите, работещи на езерото Севан - популярна туристическа дестинация край Ереван - са загубили визуален контакт с плувец на около 25 метра от брега. Мъжът е бил изваден от водата, но по-късно е обявен за мъртъв от екип на бърза помощ.

Както радио "Свободна Европа", така и руската държавна информационна служба ТАСС по-рано идентифицираха плувеца като Сенченко.

