Украинският военен министър отрече Херсон да е под руско владение

"От информацията, която имаме от нашите войски, битката там продължава, но градът не е капитулирал напълно, тъй като някои части са под наш контрол", е заявил Резников, предаде CNN.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE

Сутринта кметът на града призова украинското правителство и агенциите за помощ, за да се осигури доставката на материали, включително храни и лекарства и евакуацията на ранените. Член на местния общински съвет заяви пред BBC, че по време на сраженията поне 200 души са били убити, много от които цивилни.

❗️At least 70 #Ukrainian servicemen were killed in #Akhtyrka, #Sumy region, when #Russian artillery fired on a military unit.



This was reported by the head of the Sumy regional administration Dmitry #Zhivitsky. pic.twitter.com/IpgtumwjIS