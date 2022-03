Руснаците превзеха стратегически град в Украйна, продължават да удрят по цивилни (ВИДЕО)

Кметът на града призовава украинското правителство и агенциите за помощ, за да се осигури доставката на материали, включително храни и лекарства и евакуацията на ранените.

Член на местния общински съвет заяви пред BBC, че по време на сраженията поне 200 души са били убити, много от които цивилни, предаде БГНЕС.

Междувременно в град Житомир, в северозападната част на Украйна, аварийни екипи се борят с пожари в жилищни сгради, засегнати от явен ракетен удар. Според официални данни там са загинали четирима души. Трима души са ранени и е възможно още хора да са затрупани под развалините, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации /СИС/ на Украйна. СИС съобщи също, че при нападението са повредени най-малко 10 къщи и местна болница.

В град Мариуопол положението не е по-леко. Има 128 ранен, които са приети в болница, след като руските сили са бомбардирали града, съобщава кметът на града Вадим Бойченко пред The Kyiv Independent. Токът е прекъснал, но вече е възстановен. Докарани са 26 тона хляб.

⚡️128 wounded civilians are currently being treated in local hospitals after the city was heavily shelled by Russian forces, according to Mariupol Mayor Vadym Boychenko.



Electricity was restored in the city and 26 tonnes of bread were baked overnight for Mariupol residents.