Видеокадри, показващи как бойци от 82-ра въздушнодесантна щурмова бригада и 95-та десантно-щурмова бригада на украинската армия са избили група руски войници, членове на 155-та бригада на руските военноморски сили (ВМС) привлякоха вниманието и на колумниста на Forbes Дейвид Акс.

Видеокадрите са от Курска област и според Акс са доказателство, че украинците бързат да отмъстят за безжалостно избити предали се свои другари. Става въпрос за 9 украински оператори на дронове, които бяха хванати от руснаците след офанзива при село Зелени път, Кореневски район в Курска област (КАРТА).

"Това бяха копелетата от 155-та бригада на руската морска пехота на Тихоокеанския флот, които особено обичат да парадират с "подвизите си". А именно: малтретиране на затворници, както и разстрел на онези украински военнослужещи, които, попадайки в безнадеждна ситуация, се предават. Затворниците по света са защитени от закона на войната - Женевските конвенции. Но на руснаците не им пука много за международното хуманитарно право, затова грубо и цинично го нарушават. Когато обаче се срещнаха в битка с украинските десантчици, всички бяха унищожени. Същата съдба ще очаква и други войници от тази бригада" - това съобщение, гарнирано с видео, публикуваха в официалния си телеграм канал от 95-та украинска десантно-щурмова бригада, която е взела участие в изтреблението на руските морски пехотници заедно с 82-ра бригада.

