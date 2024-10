Руска вечна дружба с Китай, но Пекин напомни в каква каша се забърка Путин с Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Приятелските отношения между Русия и Китай се разширяват във всички сфери и достигнаха безпрецедентни нива. Руско-китайското военно сътрудничество е важен елемент в укрепването на глобалната и регионалната стабилност. Редовно извършваме съвместни военни учения по суша, вода и във въздуха. Разчитаме на тясното сътрудничество с китайските си другари". Това заяви руският военен министър Андрей Белоусов по време на първата си среща с китайския си колега Дън Дзюн.

От китайска страна също акцентираха върху засилване на военното сътрудничество на първо място. Интересен факт – Дзюн напомни на Белоусов каква голяма отговорност носи, явно визирайки войната в Украйна, която уж трябваше да приключи за три дни, а вече се проточва трета година и по нищо не личи, че няма да влезе в четвъртата си година от края на февруари, 2025 година:

Minister of Defense Belousov met with the Minister of Defense of China, and stated that the "friendly relations between Russia and China continue to develop at an unprecedented level", and that he hopes for "fruitful cooperation with Chinese comrades."



He also stated that… pic.twitter.com/WtAQoSgD2X — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 14, 2024

Бомба със закъснение: Руснаците като пушечно месо

Поредна история на руски войници, този път избягали от служба в Трета рота на 109-ти полк от 132-ра бригада на руската армия. Двамата са бивши затворници – казват се Вячеслав Трутнев и Дмитрий Островски. Трутнев и Островски разказаха задочно пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA как прекият им командир с позивна Покроп ги пратил на самоубийствена мисия, като издал заповедта в пияно състояние, заради което двамата дезертирали. И двамата твърдят, че са били подлъгани да подпишат договори за професионална служба в руската армия. Майката на Островски, Ирина, твърди, че още 10 войници от неговата част са изчезнали – къде са синът ѝ и Трутнев тя казва, че не знае, но изключва да са пленени от украинската армия и там да са заснели видеоклиповете, в които разказват историята си:

The soldiers left their unit due to mistreatment by their commander.



Service members Vyacheslav Trutnev and Dmitry Ostrovsky from the 132nd Brigade, 109th Regiment, 3rd Company, under the command of "Prokop" and Battalion Commander "Glyba," said that their patience had run out. pic.twitter.com/ajw9ntIHl5 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 14, 2024

Двамата избягали от армията на Путин са записали дори рап песен, посветена на командването – че със заповедите му биват избивани обикновените войници и че за руския народ и руските войници "всяка задача за полка крещи – майната ви":

На този фон украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец прави анализ на руската 18-та мотострелкова дивизия, която е част от 11-ти руски армейски корпус. Според данните на Машовец, в два полка на дивизията има по-малко войници, отколкото по устав има в батальон – 283 войника в 79-ти мотострелкови полк и 261 войници в 11-ти танков полк. Части и подразделения на дивизията се бият в Харковска област, при село Липци – спомагателното направление на неуспешната дотук руска офанзива за превземане на град Вовчанск. Самата дивизия има под 10 000 души персонал, а за военно време трябва да е с около 13 500 – и това сега се счита за добро положение, какво ли тогава е положението с персонала на тези части, за които оценката е лоша, пита Машовец.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

The crew of a BMP-2 from the 28th Brigade mowing down Russian infantry hiding in the dense treeline. pic.twitter.com/GSG61JoyTm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2024

Интензивността на бойните действия в Украйна отново стана ужасяващо висока – почти 200 бойни сблъсъка само за 24 часа по официални украински данни. За денонощието на 14 октомври в Украйна (без Курска област) е имало 198 бойни сблъсъка, с цели 37 повече на дневна база. За сметка на това обаче има ново понижение в броя на хвърлените от руснаците авиобомби, за втори пореден ден са под 100 – 78. Руските артилерийски обстрели също намаляват – малко над 3000, след като през септември почти не падаха под 5000 и повече на ден, сочат официалните данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Възможно е намалелият обстрел да се дължи на поредицата успешни украински удари по руски складове за оръжие и боеприпаси.

Най-горещите направления са отдавна известни – цели 50 отбити руски пехотни атаки в Кураховското направление, още 40 са отбити в Покровското направление. В Кураховското направление най-голяма е била интензивността на боевете при Григоровка, Новодмитровка и Антоновка – т.е. поглед към Курахово. Специално за Селидово украинският телеграм канал "Офицер+" пише, че руснаците "смилат града с авиационни бомби" и добавя, че макар жп линията в Михайловка да е под пълен руски контрол (от североизток), руските части още не смеят да атакуват челно Селидово и продължават да се фокусират в напредък по фланговете. "Ако ситуацията по фланговете се влоши, може да стане въпрос за изтегляне от града", предупреждава "Офицер+".

A direct hit by the Chervona Kalyna brigade's artillery on a fully loaded Grad system in the Pokrovsk direction, resulting in a catastrophic explosion.https://t.co/77zlc7dcot pic.twitter.com/DXJUUVnae3 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 14, 2024

В Лиманското направление е имало цели 37 руски пехотни атаки, а в Купянското – 26. За Лиманското направление акцентът е върху село Невско, което удържа почти 2 години на руските опити да бъде поставено под пълен контрол. За Купянското направление отново има отчетени боеве при Синковка, което подсказва, че руснаците все така не контролират изцяло ситуацията на 8-9 километра североизточно от Купянск.

В Торецкото направление ситуацията също става все по-напрегната, макар там за последното денонощие да са отчетени само 3 атаки. Според говорителя на украинското командване "Луганск" майор Анастасия Бобовникова, град Торецк прилича на място от пустинна, изоставена планета. "Няма нито една сграда в Торецк, която да е запазена в цялост – руснаците атакуват и обстрелват непрекъснато, няма укрития нито за цивилните, нито за военните", коментира тя. (КАРТА) Вече има и данни, че едва ли на южния фланг на Торецк, в село Ню Йорк, има украински позиции – руснаците са на позиции в Леонидовка и е възможно скоро да успеят да влязат в Торецк от още една посока, освен източната. Но украинският телеграм канал "Офицер+" съобщи рано тази сутрин, че е имало украински успехи и лек напредък в района на високите сгради в центъра на града. Каква е картината на градския бой в Торецк, вижте видеото:

Оператори ударних дронів 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони продовжують знищувати особовий склад та техніку росіян у місті Торецьк, Бахмутського району, Донеччина pic.twitter.com/bKM7Fb0Mil — Мисливець за зорями (@small10space) October 14, 2024

(КАРТА) Руските части, превзели Угледар, настъпват към Богоявленка – вече има геолокализирани видеокадри, показващи руски войници западно от Водяне, твърди един от най-изкъсо следящите военните действия украински профили в "Х" NOELReports. Украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", добавя, че руснаците опитват да заобиколят Богоявленка именно откъм Водяне (десен фланг).

🇺🇦 The 13th Brigade of the National Guard of Ukraine “Khartiya” halted a Russian column by destroying a tank, airborne forces, and equipment with anti-tank mines and drones. They even took out a Russian drone operators' command post. pic.twitter.com/hLPMl8AE3q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2024

Лоши новини и от Часов Яр, Краматорско направление – според Осман руснаците са успели да проникнат и да се укрепят зад канала "Северски Донец – Донбас" от югоизток (т.е. откъм Клещеевка – Андревка – Ступочки, предградието "Жотовни"), а вече имат предмостие през канала и от север, откъм Калиновка. Украинската армия опитва да изтласка руските войници от заетите позиции, "но има много фактори, които не зависят от нас", съобщава украинският военен. В руското телеграм пространство също има информация за превзета "опорна точка" южно от Часов Яр.

По отношение на Курска област, руските военно-пропагандни телеграм канали се вълнуват от новина, че руските части успели да стигнат на само 6 километра от град Суджа, като превзели село Черкаска Конопелка. Само че информацията за руския успех в различни руски телеграм канали е различна – от успешно превзехме Черкаска Конопелка, до не е много сигурно. Показателно е, че популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, не бърза да обяви за сигурен този (уж) успех и говори в обзора си само за "предварителна информация", че в района на Коренево били върнати селата Толстой луг и Новоивановка, до Любимовка.

Появиха се и видеокадри от засада, организирана от войници 82-ра военновъздушна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на група военни от 155-та бригада на руските ВМС. Нито един от руснаците не е останал жив - а засадата е отговор на избитите предали се украински оператори на дронове: Още 9 разстреляни от руснаците украински военнопленници, сред тях оператори на дронове

The 82nd Air Assault Brigade ambushed a group of Russian servicemen from the 155th Pacific Fleet Marine Brigade. Not a single Russian marine reportedly survived. pic.twitter.com/QPQPrmmXeH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2024

Руски телеграм канали се възмутиха и, че заради поставени драконови зъби (антитанкови препятствия) по пътища в Курска област, използвани от руски военни и цивилни, за да бягат от украински FPV дронове, поне 40 души са загинали. Причината - докато бягат от дроновете и то нощем, руснаците карат с висока скорост и виждат драконовите зъби в последния момент т.е. не могат да избегнат смъртоносна катастрофа, а никой не предупреждава, че са сложени такива "бариери".

