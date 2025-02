Украйна е получила и F-16 заедно с изтребителите Mirage

Украйна получи и изтребители F-16 от Нидерландия в деня, в който Франция ѝ предаде първи самолети от обещаните Mirage 2000. Това съобщи украинският министър на отбраната Рустем Умеров на 6 февруари. „Украинското небе става все по-защитено. Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна получиха дългоочаквано подкрепление - първите френски изтребители Mirage 2000 и F-16 от Кралство Нидерландия“, гласи официалното му съобщение.

Умеров отбеляза, че тези съвременни бойни машини вече са в Украйна и скоро ще започнат да изпълняват бойни задачи, укрепвайки отбраната и способността за ефективно противодействие на руската агресия.

„Благодарен съм на Франция за този стратегически важен принос към нашата сигурност - Mirage 2000 ще се превърнат в нов елемент от защитата на украинското небе. Подкрепата на Нидерландия е още една важна стъпка, която ни приближава към победата и гарантира надеждна защита на украинските градове и граждани. Продължаваме да работим систематично с нашите партньори, за да има повече модерна бойна авиация в Украйна“, добави ръководителят на Министерството на отбраната в Киев.

По-рано днес френският министър на отбраната Себастиен Лекорню съобщи, че Украйна е получила първи изтребител Mirage 2000. Впоследствие украинският президент Володимир Зеленски потвърди пристигането на няколко френски самолета, които трябва да засилят възможностите на украинската противовъздушна отбрана, а и не само: Най-важните предимства на френските изтребители Mirage: Украински анализ.

Ukraine’s air fleet continues to develop. The first Mirage 2000 jets from France have arrived, adding to our air defense capabilities.



I thank @EmmanuelMacron for his leadership and support—France’s president keeps his word, and we appreciate it. This is another step in…