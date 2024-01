Украйна нанесе удар с дрон на 400 км. навътре в Русия (ВИДЕО)

Атаката е извършена в нощта на 11 януари. Дронът е успял да нанесе щети - по покрива на цех на авиоремонтен завод в град Борисоглебск, който се намира на 400 километра от границата с Украйна. Покривът се е срутил, има дупка с големина 3 кв. метра. Няма човешки жертви.

Косвено потвърждение за успешната атака дава и губернаторът на Воронежка област Александър Гусев в профила си в Телеграм. Той пише, че дрон е "пробил покрива на нежилищна сграда в една от общините на Воронежска област".

Интересен факт е, че вече от 3 денонощия Русия не е организирала атаки с дронове и ракети срещу Украйна. А снощи Украйна успя да удари и предприятието "Топаз" в окупираната част на Донецка област - то се занимава с производство на системи за електронно заглушаване, както и за радиокомуникация.

