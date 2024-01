Атака с дронове край Курск: Руски град остана без ток и парно (ВИДЕО)

Атакувана е подстанция в Железногорск, Курска област, градът е напълно прекъснат от електро- и топлоснабдяване. В някои части са спрели да работят бензиностанции, магазини и банкомати.

Не е ясно откъде са били изстреляни безпилотните машини - Украйна не е поела отговорност за нападението. Руските пропагандни канали в "Телеграм" като местния "Курск бомонд" обвиниха украинските въоръжени сили.

After an attack of unknown drones on a substation in Zheleznogorsk, Kursk region, the city was completely cut off from electricity and heat supply. Gas stations, shops and ATMs stopped working in some parts of the city. Stores have mostly sold out of water. pic.twitter.com/eHiAHKRH2g