Украйна не бива да избира между защитата на гражданите си и умилостивяването на Тръмп

Да отслабва отбраната на Украйна, докато Русия обстрелва градовете ѝ, като отменя санкциите срещу Москва и спира Starshield, военната версия на Starlink, за украинската армия, е срамен начин на администрацията на Тръмп да търси мир. Това се казва в статия на The Washington Post.

Изданието посочва, че макар в последните дни сателитните комуникации в Украйна да се подобриха, все още ограниченията остават в сила. Украинските дронове рискуват да паднат, ако скоростта им надвиши 160 км/ч.

Ограниченията не само нарушиха операциите срещу руските военни позиции и снабдителните линии в Украйна, но и парализираха работата на дроновете-прехващачи, защитаващи украинските градове.

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Независимо дали предложението за спирането на Starlink е дошло от Илон Мъск или не, ясно е, че с него се е съгласил Тръмп и е била дадена съответната заповед. И цената за това я платиха украинските цивилни, пише The Washington Post.

И добавя, че президентът Володимир Зеленски заяви тази седмица, че ще се съобрази с желанията на Тръмп и ще прекрати атаките срещу руската петролна инфраструктура само ако Москва отговори със същото - нещо, което Русия не направи. И затова Зеленски заяви, че Украйна повече няма да се сдържа.

"Трудно е да се обвинява Зеленски. Украйна не би трябвало да избира между защитата на гражданите си и умилостивяването на американски президент, който изисква сдържаност от страна, подложена на бомбардировки, без да изисква каквото и да било от агресора", пише в материала.

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