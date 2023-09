Украйна пробва да удари резиденция на Путин: Да или не, след като и руската телевизия се изложи по темата? (ВИДЕО)

Става въпрос за тази сутрин (5 септември), когато по официална информация бяха свалени 3 дрона в околностите на Москва. Единият обаче е свален над Тверска област, при Завидово. Там се намира една от резиденциите на Путин, твърди беларуската опозиционна медия NEXTA, която препубликува и запис, показващ сваления пламнал дрон:

A drone flying towards Moscow was shot down in the Tver region near the village of Zavidovo. One of Putin's residences is located there. pic.twitter.com/ji7GDhIRkh