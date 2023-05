Украйна: Сваленият над Киев дрон е наш, загубихме контрол над него

Следете развитието на войната в Украйна тук

Дронът, свален над Киев, е Bayraktar TB2, използван от украинските сили, над който е бил изгубен контрол "по време на планиран полет", съобщиха военновъздушните сили на Украйна. "За съжаление, това е техника и такива случаи се случват", пише в съобщението.

Ukrainian Air Force reports destroying Ukrainian Bayraktar that lost control over Kyiv



The drone shot down over Kyiv was Bayraktar TB2, used by Ukrainian forces, that had lost control "during a scheduled flight," Ukraine's Air Force reported.



