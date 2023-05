След въздушна тревога: Взривове, стрелба и свален дрон в Киев (ВИДЕО)

KMVA докладва за работата на противовъздушната отбрана в Киев. "Противовъздушната отбрана работи! Спокойно! Останете в укрития до края на тревогата за въздушна атака!", се казва в съобщението. В 20:34 часа тревогата за въздушна атака в Киев и региона беше отменена.

A small fire broke out at the crash site of a drone shot down over #Kyiv. Fortunately, no one was injured. Earlier, Mayor Vitali Klitschko reported that a drone was shot down over the Ukrainian capital. pic.twitter.com/wumKWIMB5f