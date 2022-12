Украйна унищожи руски бойни машини с помощта на хоби дронове (ВИДЕО)

Контролираното от украинците предградие Авдеевка е било притиснато от руски механизирани сили, оборудвани с БМП, които разполагат с оръдия, противотанкови ракети, картечници и бордови пехотинци. От Forbes припомнят, че след нахлуването на Русия през 2014-2015 г. проруските сепаратисти и руската армия многократно се опитват да изземат контрола над предградията около град Донецк в Източна Украйна от укрепените украински сили, но с минимален успех.

През декември в продължение на седмица атакуващите руски колони са попаднали под зоркия поглед на безпилотни самолети и командоси от украинската група "Омега" - част от специалните сили на Украинската национална гвардия. Първоначално предназначена за контратерористични и охранителни мисии, група "Омега" има богат боен опит в провеждането на набези, разузнаване и засади, докато е проникнала зад вражеските линии в района на Харков и Донецк.

Омега записва кадри от засадите си през тази седмица, които споделя във Facebook страницата на Северното командване на Националната гвардия на 27 декември. Първата половина на видеото показва конвенционални оръжия, започвайки с артилерийски удар, който унищожава напълно поне едно БМП. След 53 секунди се появяват кадри от гледната точка, предадени от самия боеприпас, който се движи с висока скорост към движещите се БМП. Два от четирите ротора на безпилотни самолети се виждат слабо да се въртят по краищата на екрана.

#Ukraine: Another improvised loitering munition, based on a commercial FPV drone, was used by Ukrainian forces to destroy a Russian transport truck on the left bank of the Dnipro River, #Kherson Oblast. pic.twitter.com/ZJUgYXMsll