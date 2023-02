Украйна започна подмяна на милиони крушки с енергоспестяващи лампи по проект на ЕС

В продължение на месеци Москва системно атакува енергийната мрежа на Украйна, оставяйки милиони хора на тъмно и студено в средата на зимата.

През декември ЕС обяви, че ще финансира закупуването на 30 милиона светодиодни крушки за Украйна на стойност 30 милиона евро, за да помогне за справянето с мащабните прекъсвания на електрозахранването. "Програмата за подмяна на старите крушки с енергоспестяващи светодиодни започна тази седмица", заяви в Twitter министър-председателят на Украйна Денис Шмигал. За три дни са подменени над 750 000 електрически крушки, а следващата седмица в украинските региони ще бъдат изпратени още 6 милиона светодиодни крушки, добави Шмигал.

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС ще достави на Украйна 35 милиона светодиода, което е с 5 милиона повече от първоначално обещаното. През декември тя заяви, че те ще спестят на Украйна "един гигават" електроенергия, което се равнява на "годишното производство на една атомна електроцентрала".

"Във времена на тъмнина ние сме с нашите украински приятели", написа Фон дер Лайен в Туитър.

Together, we are bringing light to Ukraine!⁰

Ukrainians can exchange their old bulbs at the post office for energy-efficient LED bulbs.



The EU is gladly providing 35 million of them.



Every kW of energy saved is precious to counter Russia's energy war. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv